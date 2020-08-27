Бабушка в законе: права бабушек и дедушек на воспитание внуков намерены закрепить законодательно в России

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В настоящее время участие старшего поколения в жизни внуков зависит от взаимоотношений с их родителями; в Госдуму внесён законопроект, закрепляющий право бабушек и дедушек на воспитание внучат.

Группа депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект об изменениях в Семейный кодекс и федеральный закон «Об опеке и попечительстве», поправки устанавливают гарантированное право старшего поколения семьи на участие в воспитании внуков. Об этом сообщили в Госдуме.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в настоящее время нахождение внуков с бабушкой и дедушкой ничем не отличается от ситуации, когда они рядом с чужими людьми. Доходит до того, что при длительном отсутствии родителей они вынуждены оформлять нотариальную доверенность на нахождение детей с бабушкой и дедом.

Поправки нужны, чтобы законодательно закрепить традиционные формы семейного воспитания с участием старшего поколения в жизни внуков. Таким образом, расширяется и сущность термина «законные представители», сейчас ими могут быть только и исключительно родители.

Напомним, 27 августа бабушка украла мобильный у маленькой девочки, чтобы подарить его внуку.