Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Бабушка в законе: права бабушек и дедушек на воспитание внуков намерены закрепить законодательно в России

сегодня 16:58

Фото pixabay.com

В настоящее время участие старшего поколения в жизни внуков зависит от взаимоотношений с их родителями; в Госдуму внесён законопроект, закрепляющий право бабушек и дедушек на воспитание внучат.

Группа депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект об изменениях в Семейный кодекс и федеральный закон «Об опеке и попечительстве», поправки устанавливают гарантированное право старшего поколения семьи на участие в воспитании внуков. Об этом сообщили в Госдуме.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в настоящее время нахождение внуков с бабушкой и дедушкой ничем не отличается от ситуации, когда они рядом с чужими людьми. Доходит до того, что при длительном отсутствии родителей они вынуждены оформлять нотариальную доверенность на нахождение детей с бабушкой и дедом.

Поправки нужны, чтобы законодательно закрепить традиционные формы семейного воспитания с участием старшего поколения в жизни внуков. Таким образом, расширяется и сущность термина «законные представители», сейчас ими могут быть только и исключительно родители.

Напомним, 27 августа бабушка украла мобильный у маленькой девочки, чтобы подарить его внуку.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

Госдума

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

81470
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
75097
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
32358
«Мы с голоду помираем, а денег не присылают»: сибирячка пожаловалась на невыплату детских пособий
31797
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
29110
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
28049
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
25267
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса