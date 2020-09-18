Детскую площадку завалило кирпичами в Новосибирске

Фото из группы "Вконтакте" "АСТ-54"

На детскую площадку в Железнодорожном районе рухнули кирпичи при сносе здания; жильцы соседнего дома рассказали, что почувствовали тряску.

При демонтаже здания по адресу Красноярская, 132, часть стены обрушилась на детскую площадку. Жители соседнего дома рассказали, что их дом тряхнуло. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

Разрушилось здание бывшей шоколадной фабрики, уточнили в группе. В результате обломки арматуры и кирпичи проломили забор и завалили детскую площадку соседнего дома.

В соседнем доме по адресу Железнодорожная, 8/1 жильцы ощутили тряску. Очевидцы вызвали полицию, после чего сотрудник опросил жильцов. Читатели добавили, что работы на стройке продолжились несмотря на обрушение.

Напомним, 18 сентября в Новосибирске обрушилось здание котельной.