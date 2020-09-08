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Диетологи пояснили, как подобрать масло для здорового питания

сегодня 12:55

Фото pixabay.com

Растительное масло полезно для организма и рассматривается как альтернатива подсолнечному; нужно правильно выбирать этот продукт.

При выборе масла нужно обращать внимание на сочетание в нём насыщенных и ненасыщенных жиров, пояснил The Healthy эксперт Международного информационного совета по продовольствию Крис Соллид. И лучше предпочитать масло с высоким содержанием ненасыщенных жиров.

Стоит также уделять внимание калорийности масла, так кулинарные масла в одной столовой ложке содержат порядка 120 калорий, в чашке – 1900 калорий.

Соллид обращает внимание на рапсовое масло, которое полезнее даже оливкового. В нём больше омега-3 альфа-линоленовой кислоты и мононенасыщенных жирных кислот. Первая не вырабатывается организмом, и он её получает только из еды. Хорошо и соевое масло. А вот кокосовым не стоит злоупотреблять, так как оно повышает уровень «плохого» холестерина. Это масло лучше использовать лишь как приправу, для придания вкуса, а готовить на других маслах.

Напомним, 8 сентября стало известно, что в России подорожает подсолнечное масло.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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