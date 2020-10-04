Ещё пять человек с коронавирусом скончались в Новосибирской области

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Ещё пять человек с коронавирусом умерли в Новосибирской области; скончались три женщины в возрасте 58, 65 и 67 лет и двое престарелых мужчин.

Пять человек с коронавирусом умерли за сутки в Новосибирской области. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

"Среди погибших мужчины в возрасте 81 год и 85 лет, а также три женщины в возрасте 58, 65 и 67 лет", — информирует штаб.

По состоянию на 10 октября, в Новосибирской области выявили 95 случаев коронавируса. Общее число заболевших составило 13 972. Выписали из больниц 12 440 человек, в том числе 42 пациента за сутки. Всего в регионе от коронавируса скончались 488 человек.

За последние сутки в России по данным оперативного штаба выявлено рекордное количество новых случаев коронавируса в 85 регионах страны — 12 846. Из них 26% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 197 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 6 781 человек.

Напомним, стали известны результаты теста на коронавирус у патриарха московского и всея Руси Кирилла.