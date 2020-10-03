Ежесуточный прирост зараженных коронавирусом новосибирцев продолжает неуклонно расти: последние данные оперштаба по состоянию на 10 октября

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Число новых случаев заражения коронавирусом продолжило расти в Новосибирской области; за сутки заболели 95 человек, пятеро умерли.

Коронавирусную инфекцию выявили у 95 жителей Новосибирской области за последние сутки. Как сообщили в региональном оперштабе, последний раз такие показатели фиксировали в начале августа.

"Умерли пятеро пациентов, это мужчины в возрасте 81 год и 85 лет, и женщины в возрасте 58 лет, 65 лет и 67 лет. Общее число смертей достигло 488", — уточнили в оперативном штабе.

Всего в регионе за всё время с начала пандемии коронавируса почти 14 тыс. случаев заражения. Госпитализированы 3248 человек с установленным диагнозом или подозрением на COVID-19 — это значение близко к пиковому. В реанимации находятся 90 человек, 18 подключены к ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено рекордное количество новых случаев коронавируса в 85 регионах страны — 12 846. Из них 26% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 197 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 6 781 человек.

Напомним, в Омске очередную школу закрыли на карантин из-за коронавируса.