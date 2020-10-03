Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Ежесуточный прирост зараженных коронавирусом новосибирцев продолжает неуклонно расти: последние данные оперштаба по состоянию на 10 октября

сегодня 19:34

Фото из открытых источников

Число новых случаев заражения коронавирусом продолжило расти в Новосибирской области; за сутки заболели 95 человек, пятеро умерли.

Коронавирусную инфекцию выявили у 95 жителей Новосибирской области за последние сутки. Как сообщили в региональном оперштабе, последний раз такие показатели фиксировали в начале августа.

"Умерли пятеро пациентов, это мужчины в возрасте 81 год и 85 лет, и женщины в возрасте 58 лет, 65 лет и 67 лет. Общее число смертей достигло 488", — уточнили в оперативном штабе.

Всего в регионе за всё время с начала пандемии коронавируса почти 14 тыс. случаев заражения. Госпитализированы 3248 человек с установленным диагнозом или подозрением на COVID-19 — это значение близко к пиковому. В реанимации находятся 90 человек, 18 подключены к ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено рекордное количество новых случаев коронавируса в 85 регионах страны — 12 846. Из них 26% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 197 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 6 781 человек.

Напомним, в Омске очередную школу закрыли на карантин из-за коронавируса.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

статистика
Новосибирская область
волна коронавируса

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

81484
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
75132
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
32373
«Мы с голоду помираем, а денег не присылают»: сибирячка пожаловалась на невыплату детских пособий
31806
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
29122
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
28064
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
25275
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса