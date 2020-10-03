Главные спортивные трансляции в субботу 10 октября: Формула-1, КХЛ и Лига наций

Фото с сайта pixabay.com, cskabasket.com и пресс-центра ХК «Сибирь»

В субботу, 10 октября по «Матч ТВ» покажут несколько интересных спортивных соревнований; подборка главных трансляций дня.

На телеканале «Матч ТВ» покажут в прямом эфире покажут главные спортивные события субботы 10 октября. Подборка главных событий из мира спорта на Сиб.фм

Баскетбол. ЦСКА – «Автодор»

Армейцы встретятся с саратовским «Автодором» сегодня в 12:55 по московскому времени (16:55 по нск). Матч пройдёт в рамках единой лиги ВТБ. Саратовцы пока не выиграли ни одной встречи и занимают 11 место в таблице турнира. ЦСКА идёт пятым с двумя победами и одним поражением.

Формула-1. Гран-при Айфеля

11 этап Формулы-1 пройдёт в немецком Нюрбурге. Прямой эфир с гонки начнётся на «Матч ТВ» в 15:55 по московскому времени (19:55 по нск). В таблице личного зачёта лидирует британец Льюис Хэмилтон, набравший 205 очков.

Хоккей. «Сибирь» – «Авангард»

«Сибирь» встретится с лидером таблицы «Авангардом». Трансляция на «Матч ТВ» начнётся в 17:25 по московскому времени (21:25 по нск). Новосибирцы занимают седьмую строчку в Восточной конференции. Команда набрала 13 очков. «Авангард» продолжает лидировать в таблице Восточной конференции. У омичей 21 очко после 14-ти матчей.

Футбол. Украина – Германия

В матче Лиги наций сыграют сборные Украины и Германии. Прямой эфир запланирован на 21:55 по московскому времени (01:55 по новосибирскому). Украинцы занимают второе место в группе 4 с тремя очками после двух матчей. У сборной Германии на одно очко меньше.