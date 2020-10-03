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Губернатор Камчатки рассказал о тайно сбросившем воды у Халактырского пляжа судне

сегодня 17:12

Фото из открытых источников

Губернатор Камчатки рассказал о сбросившем воды у Халактырского пляжа судне; данные уже переданы в правоохранительные органы.

Космические снимки показали, что в конце сентября у Халактырского пляжа на Камчатке, где была зафиксирована массовая гибель морских животных, некое судно сбросило воды. Об этом рассказал губернатор Камчатки Владимир Солодов в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.

Вместе с тем он отметил, что объем сброшенных вод был незначительный и не мог привести к загрязнению акватории Авачинского залива. «Но даже по этому случаю данные уже переданы в правоохранительные органы», — подчеркнул глава региона.

В начале октября стало известно о появлении множества мертвых рыб и морских животных на берегу Халактырского пляжа на Камчатке и еще в трех бухтах. На трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Росприроднадзор не исключил, что у произошедшего могут быть техногенные причины. Власти региона рассматривают возможность утечки токсичных веществ либо выделение токсинов биологического происхождения.

Напомним, ситуацией с появлением множества мертвых рыб и морских животных на берегу Халактырского пляжа на Камчатке заинтересовалась Генпрокуратура.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

губернатор
Камчатка
съёмки

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