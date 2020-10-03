Губернатор Самарской области заболел коронавирусом

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Коронавирус снова нанёс удар по главе региона; самарский губернатор заразился, но не госпитализирован.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил в своём Instagram – аккаунте, что заболел коронавирусом. Он не госпитализирован, находится на домашнем карантине и намерен работать в удалённом режиме. Об этом пишет «Сова».

Кроме сообщения о здоровье, глава Самарского региона опубликовал новые решения по работе системы здравоохранения, включая дополнительные бригады скорой помощи. Для их формирования будут изъяты машины у чиновников, личный автомобиль губернатор также решил передать медучреждению. Дополнительно разворачивается 680 коек в дополнение к уже имеющимся свыше 4000. Будут предприняты и иные меры, включая финансирование мероприятий.

Напомним, 9 октября коронавирусом заболела губернатор ХМАО.