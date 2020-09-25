Индекс борща: россияне стали жить лучше

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Уровень жизни можно измерять в различных инструментах; в России создан индекс борща.

Для расчётов применяют классический рецепт из «‎Книги о вкусной и здоровой пище». Для приготовления кастрюли борща на 4 литра потребуется полкило говядины на косточке, 0,3 кг свёклы, по 0,2 кг белокачанной капусты, картошки, репчатого лука и сметаны; 0,1 кг томатов. Об индексе борща пишут российские СМИ.

В сентябре текущего года на МРОТ можно было приготовить 46 кастрюль борща в месяц, против 22 в 2007-м или 35 голом позже. Экономический кризис 2009 – 2010 годов привёл к тому, что на минималку можно было купить 27 кастрюль борща.

Если же мерить в медианной зарплате, то в нынешнем году её хватит на 134 кастрюли борща. Медианная зарплата в России в нынешнем году – 35 000 рублей. Покупательная способность россиян увеличилась с 2007 года в 1,6 раза.

Напомним, 25 сентября индекс бигмака показал, что российский рубль сильно недооценён.