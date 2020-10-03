ИЦК: Новосибирская область на четвёртом месте по заболеваемости коронавирусом в Сибири

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм и Густаво Зырянова/Сиб.фм

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подвёл итог уходящей недели; по проценту выявленных случаев COVID-19 Новосибирская область четвёртая в Сибири.

В Новосибирской области выявлено 12% от всех случаев заражения коронавирусом за неделю в Сибири. С таким показателем регион занимает четвёртое место среди остальных по выявляемости COVID-19. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

«По состоянию на 9 октября в России выявлено 1 272 238 случаев КОВИД-19. За последние сутки подтверждено 12 126 новых случая в 85 регионах страны. 27% новых случаев протекают без клинических проявлений. В Сибирском федеральном округе за весь период выявлено 119 007 случаев КОВИД-19, что составляет 9% от общего числа по России», – говорится в сообщении.

Список регионов, в которых выявляют больше всего больных коронавирусом:

- Красноярский край – 18%;

- Иркутская область – 17%;

- Алтайский край – 12%;

- Новосибирская область – 12%;

- Омская область – 10 %;

- Остальные регионы 31% в совокупности.

Также в комитете представили статистику по приросту выявленных случаев с 3 до 9 октября.

«Всего число инфицированных COVID-19 в сибирских регионах увеличилось на 6%, что составляет 7 136 человек. Самые низкий прирост — 3% — в Республике Тыва. В Новосибирской и Иркутской области рост составил 4%. В Красноярском крае прирост за неделю составил 5%», – сообщил ИЦК.

Общее количество умерших в СФО за весь период – 2 312 человек.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, как чувствуют себя новосибирские медики, прошедшие вакцинацию от коронавируса.