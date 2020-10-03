Как приготовить курицу без ошибок, несущих вред здоровью

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Казалось бы, что может быть проще, чем приготовить курицу любым способом: эксперты перечисляют ошибки, влияющие негативно на организм.

Так, вместо помывки приобретённую курицу стоит протереть бумажным мокрым полотенцем – во избежание распространения по кухне болезнетворных микроорганизмов вместе с каплями воды. Об этом пишет Baltijas Balss.

Покупка замороженной курицы – ошибка. Размороженное мясо теряет вкус и сочность. И лучше использовать для приготовления бульона домашнюю птицу, а не купленную в магазине.

Варить и жарить курицу стоит до состояния, когда при протыкании из неё уже не сочиться кровь — во избежание заражения всякими неприятными болезнями или получения диареи. Но и пережаривать не стоит, это слишком сильный удар по пищеварительной системе и печени.

Перед покупкой куриной тушки или её частей, убедитесь из надписи на упаковке, что при жизни птицу не кормили антибиотиками и разного рода сомнительными подкормками.

Напомним, 8 октября стало известно, что россияне недовольны качеством колбасы и бензина.