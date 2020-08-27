Как распознать слабоумие : 9 ранних симптомов

Фото pixabay.com

Слабоумие встречается чаще, чем принято думать; важно распознать заболевание на ранних этапах.

По данным медиков, в возрастной группе старше 65 лет слабоумием страдает каждый 14-й, у тех, кто старше 80-ти, этот показатель составляет 1: 6. Как распознать слабоумие на ранних этапах, рассказывает Express.

Работа по дому становится проблемой

Бытовые задачи, которые раньше выполнялись практически на автоматизме, превращаются в неразрешимую проблему. Людям со слабоумием трудно понять и осознать последовательность действий.

Время и место

Человек со слабоумие теряет ориентацию во времени и пространстве. Ему сложно понять, почему он оказался в том или ином месте или сказать, который час, как и написать текущую дату – от дня до года.

Письменные проблемы

Это связано с потерей концентрации, проявляющейся уже на ранних стадиях слабоумия: человеку трудно создать от руки любую форму записи, вплоть до проблем с подбором нужных слов.

Проблемы с краткосрочной памятью

Каждый из нас бывал в ситуации, когда не может вспомнить, куда ещё недавно положил ту или иную вещь. При слабоумии это встречается чаще и, сформулируем так, сильнее. Человек не может вспомнить о вещи или том, что только что делал или куда шёл, отвлекшись буквально на несколько секунд. При этом он имеет склонность оставлять вещи в самых неожиданных и нелогичных местах.

Перепады настроения

Когда та или иная эмоциональная реакция наступает внезапно, без видимой причины – повод задуматься о том, не развивается ли слабоумие? Слабоумный может находится в депрессии, но это необязательно. А вот когда человека внезапно разражается слезами или смехом, стоит начать волноваться.

Затруднённый подбор правильных слов

Человек со слабоумием испытывает проблему с подбором слов. Это означает, что ему сложно правильно назвать привычную вещь, продукты или даже назвать имя собеседника. Поэтому разговор с тем, у кого слабоумие, превращается в серьёзно испытание – человек часто замолкает, не понимая, что сказать. И происходит это в самых неожиданных местах диалога.

Повторения

Уже при ранней стадии слабоумия человек начинает повторяться, рассказывая одни и те же истории или задавая раз за разом уже прозвучавшие вопросы. Отражается это и на поведении – человек повторяет несколько раз уже выполненное действие.

Апатия

Человек потерял интерес к темам и деятельности, которыми раньше горячо и активно интересовался? Возможно, это симптом надвигающегося слабоумия. Кроме того, пропадает энергия, быстрее наступает усталость и человек со слабоумием чаще спит, чем бодрствует.

Проблемы с концентрацией

Потеря концентрации свойственна людям со слабоумием. Это отражается на планировании деятельности или последовательности выполняемых действий. Возникают проблемы с цифрами и чтением письменного текста.

Напомним, 27 августа стало известно, что маргарин вызывает слабоумие.