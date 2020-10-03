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Камила Валиева выиграла короткую программу второго этапа Кубка России

сегодня 22:28

Фото из открытых источников

Камила Валиева выиграла короткую программу второго этапа Кубка России; подопечная Тутберидзе выстрелила целой россыпью наисложнейших фигурных элементов.

Воспитанница прославленного российского тренера Этери Тутберидзе Камила Валиева без ошибок исполнила короткую программу на втором этапе Кубка России по фигурному катанию, проходящем в Москве и заняла по итогам выступлений первую строчку.

Подопечная тренера Этери Тутберидзе каталась под композицию Эрика Редфорда Storm и безупречно исполнила тройные флип и аксель, а также каскад тройной лутц — тройной тулуп, причём последний — во второй половине программы.

Валиева получила за свой прокат 85,10 балла. Другая ученица Тутберидзе Дарья Усачёва стала второй с 80,39 балла. Работающая с тренерским штабом Евгения Плющенко Александра Трусова заняла третье место (75,77 балла).

12 октября участницы соревнований в женском одиночном разряде покажут произвольные программы. По итогам обеих программ будет определён победитель.

Напомним, столичный ЦСКА 10 октября уверенно переиграл в Уфе местный "Салават Юлаев" и упрочил лидерство в КХЛ.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

фигурное катание
кубок России
Тутберидзе

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