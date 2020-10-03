Клубника осенью нуждается в подкормке и обрезке

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Клубника растёт практически во всех садах и огородах; ягода требует правильного ухода и осенью.

В конце лета – начале осени завершается плодоношение. После сбора ягод необходимо провести подкормку – потому что плодоношение истощает как почву, так и само растение. Ослабляется иммунитет, растёт риск различных заболеваний. Об этом пишет «Сад-палисад».

Всего подкормок – две. Первую проводят осенью сразу после плодоношения, для восстановления сил растения. Вторая проводится через месяц – полтора и служит подготовке кустиков клубники к зимовке. Если растения ослаблены, стоит подкормить их осенью ещё минимум пару раз. Первую подкормку стоит проводить в сентябре – начале октября, вторую — в октябре – ноябре. Первая подкормка проводится раствором, вторая – только сухими смесями, перекапывая междурядья, что ещё и утепляет грядки.

Подкармливать можно органикой, минеральными препаратами или смешанными удобрениями.

Не забудьте провести обрезку, степень которой выбирает садовод. Если срезаете лист с явными признаками заболевания, продезинфицируйте после срезания секатор, чтобы он не стал разносчиком болезни. Обрезать листья и усики стоит под основание.

Напомним, 3 октября стало известно, что нужно и чего не стоит делать на огороде осенью.