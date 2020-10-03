Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 10 октября

Фото оперативного штаба

Ещё 82 новосибирца заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончались два пациента.

По состоянию на 10 октября в Новосибирской области зарегистрировано 13877 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 82 человека, сообщили в оперативном штабе региона.

В стационарах скончались два пациента. Это две женщины в возрасте 61 год и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 483 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 84 человека. На ИВЛ – 21 пациент.