Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 10 октября
Фото оперативного штаба
Ещё 82 новосибирца заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончались два пациента.
По состоянию на 10 октября в Новосибирской области зарегистрировано 13877 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 82 человека, сообщили в оперативном штабе региона.
В стационарах скончались два пациента. Это две женщины в возрасте 61 год и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 483 человека.
В отделениях интенсивной терапии находятся 84 человека. На ИВЛ – 21 пациент.
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