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Красноярская краевая прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов в Ангару

сегодня 14:41

Фото pixabay.com

Порядка 500 литров ГСМ попало в Ангару по предварительным данным; в Кежемском районе Красноярского края введён режим ЧС.

Прокуратура Красноярского края инициировала проверку обстоятельств разлива нефтепродуктов в реку Ангару в Кежемском районе, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

На место происшествия выехали оперативные подразделения ГУ МВД России по Красноярскому краю, СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, МЧС России по Красноярскому краю. Координирует действия сотрудник районной Кежемской прокуратуры.

Согласно предварительным данным, в Ангару попало до 500 литров ГСМ. В качестве причины рассматривается рабочая гипотеза неправильной транспортировки, а равно и существенного износа транспортной ёмкости.

Напомним, 10 октября введён режим ЧС в Кежемском районе Красноярского края из-за разлива нефтепродуктов.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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