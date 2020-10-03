Красноярская краевая прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов в Ангару
Фото pixabay.com
Порядка 500 литров ГСМ попало в Ангару по предварительным данным; в Кежемском районе Красноярского края введён режим ЧС.
Прокуратура Красноярского края инициировала проверку обстоятельств разлива нефтепродуктов в реку Ангару в Кежемском районе, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
На место происшествия выехали оперативные подразделения ГУ МВД России по Красноярскому краю, СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, МЧС России по Красноярскому краю. Координирует действия сотрудник районной Кежемской прокуратуры.
Согласно предварительным данным, в Ангару попало до 500 литров ГСМ. В качестве причины рассматривается рабочая гипотеза неправильной транспортировки, а равно и существенного износа транспортной ёмкости.
Напомним, 10 октября введён режим ЧС в Кежемском районе Красноярского края из-за разлива нефтепродуктов.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают