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Лукашенко спустился в застенки СИЗО впервые пообщаться с арестованными белорусскими оппозиционерами

сегодня 21:27

Фото pixabay.com

Лукашенко встретился в СИЗО с представителями оппозиции; впервые за два месяца протестов белорусский лидер захотел "услышать мнение всех".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ и пообщался с находящимися там членами Координационного совета, представителями оппозиции. На встрече также присутствовал экс-претендент на выдвижение в президенты Виктор Бабарико. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Общение длилось более четырех часов. Лукашенко, как пишет канал, хотел услышать мнения всех. При этом содержание беседы не раскрывается. Известно, что президент произнес фразу: «Конституцию на улице не напишешь».

Ранее президент Белоруссии раскрыл подробности отъезда своей соперницы на президентских выборах Светланы Тихановской в Литву. Он рассказал, что Тихановская якобы плакала у него на плече и просила содействовать ее выезду из страны. Лукашенко заявил, что у белорусских спецслужб была информация о том, что из Тихановской хотят сделать «сакральную жертву».

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.

Напомним, стало известно, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявлена в России в межгосударственный розыск.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

1

Теги

оппозиция
Сизо
протесты в Белоруссии
Александр Лукашенко

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