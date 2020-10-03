Малышева рассказала, что спасёт больных коронавирусом от смерти

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Малышева рассказала, что спасёт больных коронавирусом от смерти; пациентам нужны разжижжители крови.

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала лекарства, которые помогают защитить от смерти пациентов с коронавирусной инфекцией. По убеждению теледоктора, её способ пойти на поправку проверенный различными исследованиями.

Список Малышева опубликовала в Instagram, подчеркнув, что все эти препараты нужно принимать только по назначению врача.

"Первое лекарство — дексаметазон, его назначают тем, кому нужен дополнительный кислород. Второе средство — антикоагулянт, или разжижитель крови", — написла Малышева на своей странице.

По словам Малышевой, этот тип лекарств обязательно должен назначаться госпитализированным с COVID-19.

"Исследования показали, что антикоагулянты снижают смертность от COVID-19 до 50%", — объяснила ведущая.

Кроме того, доктор посоветовала гипертоникам принимать в период эпидемии ингибиторы АПФ и блокаторы ангиотензина, конечно, если нет противопоказаний. А также призвала пить статины — лекарства, снижающие уровень холестерина.

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