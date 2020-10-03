Малышева рассказала, что спасёт больных коронавирусом от смерти
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Малышева рассказала, что спасёт больных коронавирусом от смерти; пациентам нужны разжижжители крови.
Врач и телеведущая Елена Малышева назвала лекарства, которые помогают защитить от смерти пациентов с коронавирусной инфекцией. По убеждению теледоктора, её способ пойти на поправку проверенный различными исследованиями.
Список Малышева опубликовала в Instagram, подчеркнув, что все эти препараты нужно принимать только по назначению врача.
"Первое лекарство — дексаметазон, его назначают тем, кому нужен дополнительный кислород. Второе средство — антикоагулянт, или разжижитель крови", — написла Малышева на своей странице.
По словам Малышевой, этот тип лекарств обязательно должен назначаться госпитализированным с COVID-19.
"Исследования показали, что антикоагулянты снижают смертность от COVID-19 до 50%", — объяснила ведущая.
Кроме того, доктор посоветовала гипертоникам принимать в период эпидемии ингибиторы АПФ и блокаторы ангиотензина, конечно, если нет противопоказаний. А также призвала пить статины — лекарства, снижающие уровень холестерина.
Напомним, инфекционисты рассказали, какие магазины относительно безопасны на предмет распространения коронавируса.
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