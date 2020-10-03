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Машина всмятку: опубликованы кадры с места смертельного ДТП под Новосибирском

сегодня 16:32

Фото УВД по Новосибирской области

Автомобиль при неизвестных обстоятельствах вылетел в кювет на трассе под Новосибирском; появились кадры страшной аварии, в которой погиб водитель.

Жуткое ДТП произошло в Карасукском районе. Женщина за рулём иномарки вылетела с трассы в кювет и скончалась от полученных травм. Фото с места ДТП опубликовало региональное УВД.

На кадрах видно последствия аварии: автомобиль сильно помят по всему корпусу. От удара открыли багажник и оторвались двери.

«Сегодня (10 октября, – прим. Сиб.фм) около 11.00 на 343 км автодороги К-17Р женщина 1976 г.р., управляя автомобилем «Тойота Королла», следовала со стороны г. Карасук в сторону Новосибирска. В пути следования по неустановленной пока причине совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет», – рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Напомним, поздним вечером 9 октября страшное ДТП с погибшей произошло в центре Новосибирска.

Автор:
Денис Калин

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Теги

ДТП
новосибирск
авария

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