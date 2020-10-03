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Мать обнаруженной в шкафу новорождённой девочки поместили в психбольницу

сегодня 00:53

Выяснились подробности истории с матерью обнаруженной в шкафу девочки; женщину поместили в психиатрическую больницу.

Жительницу Свердловской области, которая на протяжении полугода прятала новорожденную дочь в шкафу, поместили в психиатрическую больницу. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова в пятницу, 9 октября.

Она пояснила, что женщина проходит обследование. Кроме того, омбудсмен сообщила, что врачи Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей готовы оказать помощь свердловским специалистам, которые занимаются лечением девочки, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что жительница города Карпинска Свердловской области полгода держала новорожденную дочь в шкафу. Правоохранители констатировали истощенное состояние младенца. Девочку передали в руки медиков, которые пытаются спасти ей жизнь. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ.

Напомним, в Улан-Удэ руководитель волонтёрской организации «Доброгород» Ольга Шаймарданова в первый же день своей работы нашла 11-летнего мальчика, который был объявлен в розыск.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

ребёнок
Свердловская область
психические расстройства
психбольница

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