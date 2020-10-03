Мешок картошки на плечо: как прошла большая сельхозярмарка на площади Маркса

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Большая продовольственная ярмарка работает на площади Маркса в Новосибирске; продавцы предлагают горожанам купить товар на любой вкус и кошелёк.

Традиционная продовольственная ярмарка заработала на площади Маркса сегодня, 10 октября. На неё съехались более 150-ти продавцов, предлагающие новосибирцам самые разные продукты. Интересные кадры с открытия в фоторепортаже Сиб.фм.

Погода в Новосибирске в субботу обещает желать лучшего, но для горожан это не стало помехой для того, чтобы закупиться натуральными продуктами.

На прилавках – десятки товаров на любой вкус. Мёд, орехи, ягоды, сушёные грибы, овощи и фрукты.

Особый интерес у новосибирцев вызвали мясо и колбасные изделия. Среди товаров есть и окорок, и лопатка, и мякоть.

Горожане закупились товарами будто на всю зиму. Некоторые решили не заморачиваться и разом купить картошку и капусту мешками.

История в трёх актах.

При этом цены на товары нельзя назвать высокими. Килограмм капусты продавался за 13 рублей, а цены на картошку начинаются с 17 рублей.

Новосибирцы внимательно осматривали прилавки в поисках нужных им продуктов.

Картошкой продавцы предпочли торговать прямо из грузовика.

Тем временем за пределами ярмарки водители стояли в пробках. Для проведения базара две дороги, примыкающие к площади Маркса, перекрыли.

Несмотря на то, что официально ярмарка работает до 16:00, есть вероятность, что опоздавшие на неё новосибирцы, всё же, смогут закупиться и позже. Продавцы вряд ли свернут свои ларьки, пока не продадут товар.