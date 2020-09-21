Международные полёты возобновляются из Красноярска
Фото из открытых источников
Красноярск вошёл в число четырёх российских городов, откуда возобновлены международные авиаперелёты; даты пока не объявлены.
Красноярский аэропорт возобновляет международные авиаперелёты, о чём сообщается в соцсетях аэропорта. Как пишет «Проспект мира», речь о точных датах пока не идёт, но они будут определены в ближайшее время. Пассажирам будет вменено в обязанность соблюдение масочного режима, будет ли меняться рассадка на борту лайнеров, не сообщается.
Напомним, 21 сентября стало известно, что пассажиры активно использовали аэропорт Толмачёво во время пандемии.
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