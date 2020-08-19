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Мировую экономику ожидают «великие перемены»

сегодня 02:07

Фото из открытых источников

Глобальная экономика перешла во вторую фазу восстановления; но инвесторы будут выходить из госбумаг, вкладывая средства в менее надёжные, но более доходные активы.

Инвестбанк HSBC (Великобритания) прогнозирует переход мировой экономике ко второй, более «плоской» фазе восстановления, которая приведёт к достижению 95% докризисного уровня, сообщает CNBC.

Но для государств есть плохая новость: инвесторы будут покидать гособлигации в пользу размещения средств в более доходные, хотя и менее надёжные активы. Доходность – вот девиз инвесторов, говорят аналитики HSBC. А госбумаги потеряли многие пункты доходности из-за действий центробанков по стимулированию национальных экономик, для чего снижались ставки. Спросом будут пользоваться корпоративные бумаги и такие активы как золото. Не избегут внимания инвесторов IT – стартапы.

Напомним, 19 августа Банк России напечатал 800 тонн пятитысячных купюр.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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