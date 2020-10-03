Молодая пассажирка скончалась: смертельное ДТП произошло на Красном проспекте

Фото из группы "Вконтакте" "АСТ-54"

Смертельное ДТП произошло ночью на пересечении улиц Красный проспект и Державина; в аварии погибла молодая пассажирка и пострадали два водителя.

Два седана столкнулись на пересечении улицы Красный проспект с улицей Державина. Одной из машин полностью вдавило правый бок, а от удара отбросило на металлическое ограждение. Пассажирка 1994 года погибла. Об этом «АСТ-54» рассказал старший инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Аккорд лишился передней части и задним левым крылом влетел в светофор.

Уточняется, что в аварии повреждения получили ещё три человека. Их увезли на скорой.

«В 23:10 водитель 1994 года рождения двигался по улице Державина на Hyundai Solaris в сторону улицы Советской. В пути следования на перекрёстке с Красным проспектом произошло столкновение с другим седаном — Honda Accord под управлением водителя 1995 года рождения, двигавшимся в направлении площади Ленина. Оба водителя с различными травмами были доставлены в больницу. Пассажирка Соляриса скончалась по пути в медучреждение», — рассказал «АСТ-54» старший инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью на Красном проспекте столкнулись ещё две иномарки.