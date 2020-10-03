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На федеральной трассе "Байкал в Иркутской области сняли ограничения движения из-за непогоды

сегодня 16:20

Фото pixabay.com

На федеральной трассе в Иркутской области сняли ограничения движения из-за непогоды; дорогу перекрывали из-за снегопада.

Ограничение движения на участке федеральной трассы Р-258 "Байкал" в Иркутской области, которое из-за снега ввели накануне для большегрузов, отменили. Об этом сообщается в субботу на сайте регионального ГУ МЧС.

"Снято временное ограничение движения для большегрузного транспорта с 85-го км по 89-й км федеральной автодороги Р-258 "Байкал", — говорится в сообщении.

Также ограничение движения сняли для большегрузов и общественного транспорта на 22-м км трассы в Шелеховском районе.

По данным ФГБУ "Иркутское УГМС", 10 октября в центральных, южных и верхнеленских районах ожидается усиление северо-западного ветра до 16-21 м/с, мокрый снег и снег, в горах южных районов сильный снег, налипание мокрого снега, установление временного снежного покрова, на дорогах снежный накат и гололедица.

Федеральная трасса Р-258 "Байкал" протяженностью около 1,1 тыс. км проходит по территории Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края. Является продолжением на восток федеральной трассы Р-255 "Сибирь".

Напомним, в Бурятии открыли небольшой участок дороги, который ремонтировали годами.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Байкал
Иркутская область
снегопад
трасса

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