На границе Республики Алтай и Монголии обеспечили условия для свободной миграции животных

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На участке границы Республики Алтай и Монголии обеспечили условия для миграции животных; демонтаж колючей проволоки спасет многих диких животных от неминуемой гибели.

Колючую проволоку демонтировали в Республике Алтай на участке границы с Монголией для свободной миграции диких животных при поддержке WWF России. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF).

"Восемь километров неиспользуемых инженерно-технических сооружений на границе с Монголией и Китаем демонтировали в Республике Алтай на плато Укок. Колючую проволоку ликвидировали сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Алтай при поддержке Всемирного фонда дикой природы", — говорится в сообщении.

Дикие животные, такие как алтайские горные бараны, сибирские горные козлы и снежные барсы, смогут перемещаться между странами. Инспекторы Дирекции ООПТ Республики Алтай намерены установить на плато Укок автоматические камеры, чтобы получить видеосвидетельство свободной миграции животных.

Ранее российские экологи неоднократно обращали внимание на проблему ненужного металлического забора, из-за которого дикие животные при миграции получали травмы. Демонтаж спасет многих диких и домашних животных от гибели.

Напомним, Роспотребнадзор оценил риск проникновения в Россию чумы из Монголии.