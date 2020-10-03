На карантине более 200 детей: в физико-математической школе НГУ рассказали о том, что происходит в закрытом общежитии

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Общежитие СУНЦ НГУ закрыли на карантин из-за выявленных случаев коронавируса у детей; в здании находятся более 200 учеников.

Карантин в общежитии СУНЦ НГУ ввели из-за нескольких случаев заражения коронавирусом. В пресс-центре рассказали Сиб.фм, как обстоят дела у детей, отрезанных от внешнего мира.

«На карантине сейчас находятся 203 ученика. COVID-19 выявлен у 14 детей, при этом у 10 человек болезнь протекала бессимптомно. Все дети, которые находятся на карантине, учатся дистанционно в общежитии. Воспитатели классов находятся на постоянной связи с учениками и их родителями», – говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора по организации условий карантина для учащихся, проживающих в общежитии.

«Родители учеников, находящихся на карантине, предлагали администрации школы свою помощь в организации быта учащихся. Однако сейчас у нас есть все необходимое для детей и главное, чем могут помочь родители, — отнестись к ситуации с пониманием», – отметил исполняющий обязанности директора СУНЦ НГУ Дмитрий Кожемякин.

Напомним, ранее сообщалось, что ученики ВКИ НГУ отправились на карантин, который продлится месяц.