На шоу "Голос" 25-летняя эффектная омичка перепела один в один Бони Тайлер и повернула к себе всех наставников

Фото Евгений Черненко

На шоу "Голос" 25-летняя эффектная омичка перепела один в один Бони Тайлер и отправилась в команду Шнурова; на Первом канале стартовал новый сезон популярного музыкального проекта.

25-летняя Мария Русакова из Омска удачно выступила на слепых прослушиваниях музыкального проекта "Голос" на Первом канале. Каштановолосая бестия так зажигательно исполнила композицию Бонни Тайлер "Я жду героя", что повернула к себе всех наставников проекта, среди которых Баста, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин.

"Это огонь, просто чума! Спасибо вам всем что повернулись! У меня нет слов просто", — поделилась впечатлениями с жюри исполнительница после выступления.

Все наставники восхитились вокальными данными Марии и предлагали на перебой пойти к каждому из них в команду, суля славу и победы на музыкальном поприще в проекте. Девушка предпочла выбрать Сергея Шнурова.

О себе Мария рассказала, что она чемпионка по акробатике, а стремление к пению у неё было с детства, и она пришла на проект, чтобы воплотить свои самые смелые амбиции.

Напомним, новосибирец перепел «Отшумели летние дожди» Шуры и стал участником шоу «Голос».