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Названы новые симптомы заражения коронавирусом, о которых молчит Минздрав

сегодня 20:16

Фото pixabay.com

Британские ученые выявили новые симптомы заражения коронавирусной инфекцией; проявление инфекции зависит от возраста и особенностей организма.

Британские ученые провели ряд контрольных исследований и выявили новые симптомы заражения коронавирусной инфекцией. Ссылку на исследование для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) приводит Daily Mail.

Так, среди новых симптомов боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах. Специалисты подчеркивают, что проявление симптомов зависит от возраста инфицированных и особенностей организмов.

Несмотря на публикацию учёных, Министерство здравоохранения решило не вносить обнаруженные новые признаки инфекции в список индикаторов COVID-19, чтобы не перегружать центры тестирования.

За последние сутки в России по данным оперативного штаба выявлено рекордное количество новых случаев коронавируса в 85 регионах страны — 12 846. Из них 26% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 197 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 6 781 человек.

Напомним, стали известны результаты теста на коронавирус у патриарха Кирилла.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

учёные
коронавирус
симптомы

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