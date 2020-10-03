Названы правила употребления чеснока

Фото pixabay.com

Чеснок обладает множеством полезных свойств; оказывается, его лучше есть в составе готовых блюд.

Чеснок в сыром виде лучше не употреблять в пищу, поделился гастроэнтеролог, семейный врач Никита Харлов в эфире радио Sputnik. Следует его есть в составе готовых блюд, используя в самых разных вариантах: варить или запекать с чесноком, жарить, применять для натирания. И здесь не важно, свежий или сушёный будет чеснок. А вот вешать его на шею в качестве противовирусной защиты не стоит – толку никакого, а на слизистую оболочку носа и глаз воздействует негативно. Так же, как и обычай оставлять на ночь у кровати разрезанные дольки чеснока.

Ни в коем случае не употребляйте чеснок при приёме антибиотиков: они несовместимы.

Напомним, 4 октября стал известен вред от избытка соли в рационе.