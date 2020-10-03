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Нейробиологи выяснили влияние занятий музыкой на мозг ребёнка

сегодня 14:10

Фото pixabay.com

Прослушивание мелодий существенно влияет на настроение человека; учёные установили, какое влияние оказывают занятия музыкой на развитие способностей ребёнка.

Чилийские исследователи в ходе эксперимента поручали задания детям обоих полов в возрасте 10-13 лет, с музыкальным образованием и без. Итоги опубликовал журнал Frontiers in Neuroscience.

Для детей с музыкальными навыками свойственно лучшее развитие внимания и рабочей памяти, чем для сверстников без наличия таковых. Лучше и когнитивный контроль, что показали данные функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ). Музыкальные занятия помогают способности мозга к обработке нескольких сигналов одновременно.

Напомним, 9 октября названы лучшие продукты для работоспособности мозга школьника.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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