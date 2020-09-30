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Новосибирец перепел «Отшумели летние дожди» и стал участником шоу «Голос»

сегодня 00:38

Фото скриншот с "Первого канала"

Необычной манерой исполнения хита Шуры отличился на отборочном этапе новосибирец Олег Шерин; он стал участником команды Валерия Сюткина.

Выпускник новосибирской музыкальной школы по классу вокала Олег Шерин в необычной аранжировке и манере исполнил песню «Отшумели летние дожди». Когда до конца выступления оставалось несколько секунд, один из членов жюри – Валерий Сюткин – повернулся к исполнителю. Это и решило судьбу Олега — он стал участником проекта «Голос», а его наставником как раз оказался Сюткин. По признанию Олега, с аранжировкой помогли друзья – музыканты, они приехали поддержать его на шоу.

Напомним, 30 сентября Пелагея застала дочку за пением.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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