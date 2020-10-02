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Новосибирец продаёт принадлежащего ему крокодила за 380 тысяч рублей

сегодня 00:05

Фото из открытых источников

Интернет — аукционы позволяют выставить на продажу любой товар; часто объектом сделок становятся экзотические животные.

В соцсети «Юла» размещено объявление о продаже нильского крокодила за 380 тысяч рублей в Новосибирске. Рептилия живёт на личной ферме новосибирца крокодилу – пять лет, длина – два метра. Питается крокодил мясом, в неделю уходит не так уж и много – два килограмма. Стоит отметить, что нильский крокодил считается самым опасным и агрессивным представителем этого вида.

Напомним, 2 октября житель Новосибирска выставил на продажу в интернете слонёнка по кличке Джонни.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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