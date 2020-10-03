Новые жертвы COVID-19: двое мужчин и три женщины умерли в Новосибирске от коронавируса

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

За сутки жертвами коронавируса стали ещё пять человек в Новосибирской области; с начала пандемии умерли 488 человек.

Ещё пять человек скончались от коронавируса в стационарах Новосибирска за сутки. Такие данные на 10 октября приводит региональный оперативный штаб.

«Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 81 год и 85 лет, и женщины в возрасте 58 лет, 65 лет и 67 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 488 человек», – говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что в отделениях интенсивное терапии находятся 90 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.

Напомним, за сутки с 9 по 10 октября в Новосибирской области выявили ещё 95 случаев заражения коронавирусом.