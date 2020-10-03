Новый рекорд: за сутки в России выявлено 12 846 случаев коронавируса
Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм
Рекордные 12 846 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали за сутки в России; от COVID-19 скончалось 197 человек.
Рекорд по количеству заболевших коронавирусом в России был поставлен вчера, 9 октября. Тогда выявили 12 126 инфицированных. Спустя сутки в стране выявили почти на 700 больных больше. Об этом свидетельствуют данные оперштаба.
За последние сутки в России выявлено 12 846 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 197 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 6 781 человек.
Москва — 4105
Санкт-Петербург — 501
Московская область — 416
Ростовская область — 269
Нижегородская область — 257
Воронежская область — 201
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Свердловская область — 198
Ханты-Мансийский АО — 189
Красноярский край — 175
Кемеровская область — 169
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Иркутская область — 155
Алтайский край — 154
Ульяновская область — 152
Ставропольский край — 151
Ямало-Ненецкий АО — 151
Саратовская область — 149
Мурманская область — 148
Омская область — 143
Забайкальский край — 140
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Республика Коми — 139
Томская область — 139
Оренбургская область — 137
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Новосибирская область — 95
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Белгородская область — 76
Ивановская область — 75
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Калининградская область — 68
Костромская область — 65
Смоленская область — 64
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Республика Хакасия — 63
Тамбовская область — 61
Новгородская область — 59
Сахалинская область — 59
Владимирская область — 58
Астраханская область — 58
Республика Мордовия — 58
Амурская область — 57
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Камчатский край — 35
Севастополь — 33
Чувашская Республика — 31
Еврейская АО — 30
Ненецкий АО — 6
Чеченская Республика — 5
Чукотский АО — 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 285 084 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 454 летальных исхода, выздоровели 1 016 202 человека.
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