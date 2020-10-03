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Новый рекорд: за сутки в России выявлено 12 846 случаев коронавируса

сегодня 14:52

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Рекордные 12 846 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали за сутки в России; от COVID-19 скончалось 197 человек.

Рекорд по количеству заболевших коронавирусом в России был поставлен вчера, 9 октября. Тогда выявили 12 126 инфицированных. Спустя сутки в стране выявили почти на 700 больных больше. Об этом свидетельствуют данные оперштаба.

За последние сутки в России выявлено 12 846 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 197 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 6 781 человек.

🔸 Москва — 4105
🔸 Санкт-Петербург — 501
🔸 Московская область — 416
🔸 Ростовская область — 269
🔸 Нижегородская область — 257
🔸 Воронежская область — 201
🔸 Архангельская область — 199
🔸 Свердловская область — 198
🔸 Ханты-Мансийский АО — 189
🔸 Красноярский край — 175
🔸 Кемеровская область — 169
🔸 Волгоградская область — 155
🔸 Иркутская область — 155
🔸 Алтайский край — 154
🔸 Ульяновская область — 152
🔸 Ставропольский край — 151
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 151
🔸 Саратовская область — 149
🔸 Мурманская область — 148
🔸 Омская область — 143
🔸 Забайкальский край — 140
🔸 Республика Крым — 140
🔸 Республика Коми — 139
🔸 Томская область — 139
🔸 Оренбургская область — 137
🔸 Самарская область — 125
🔸 Удмуртская Республика — 116
🔸 Тюменская область — 116
🔸 Республика Алтай — 111
🔸 Орловская область — 110
🔸 Пензенская область — 110
🔸 Республика Саха (Якутия) — 110
🔸 Краснодарский край — 103
🔸 Хабаровский край — 102
🔸 Пермский край — 98
🔸 Республика Бурятия — 98
🔸 Ленинградская область — 96
🔸 Новосибирская область — 95
🔸 Тверская область — 93
🔸 Челябинская область — 93
🔸 Брянская область — 91
🔸 Приморский край — 84
🔸 Республика Дагестан — 82
🔸 Курская область — 81
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 81
🔸 Кировская область — 81
🔸 Калужская область — 80
🔸 Ярославская область — 77
🔸 Республика Карелия — 77
🔸 Республика Калмыкия — 77
🔸 Белгородская область — 76
🔸 Ивановская область — 75
🔸 Рязанская область — 74
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 73
🔸 Вологодская область — 69
🔸 Калининградская область — 68
🔸 Костромская область — 65
🔸 Смоленская область — 64
🔸 Курганская область — 64
🔸 Республика Хакасия — 63
🔸 Тамбовская область — 61
🔸 Новгородская область — 59
🔸 Сахалинская область — 59
🔸 Владимирская область — 58
🔸 Астраханская область — 58
🔸 Республика Мордовия — 58
🔸 Амурская область — 57
🔸 Республика Ингушетия — 54
🔸 Липецкая область — 52
🔸 Тульская область — 51
🔸 Республика Башкортостан — 49
🔸 Магаданская область — 46
🔸 Псковская область — 45
🔸 Республика Адыгея — 41
🔸 Республика Тыва — 39
🔸 Республика Северная Осетия — 38
🔸 Республика Марий Эл — 35
🔸 Республика Татарстан — 35
🔸 Камчатский край — 35
🔸 Севастополь — 33
🔸 Чувашская Республика — 31
🔸 Еврейская АО — 30
🔸 Ненецкий АО — 6
🔸 Чеченская Республика — 5
🔸 Чукотский АО — 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 285 084 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 454 летальных исхода, выздоровели 1 016 202 человека.

Автор:
Денис Калин

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Теги

Россия
коронавирус

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