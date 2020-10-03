Новый рекорд: за сутки в России выявлено 12 846 случаев коронавируса

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Рекордные 12 846 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали за сутки в России; от COVID-19 скончалось 197 человек.

Рекорд по количеству заболевших коронавирусом в России был поставлен вчера, 9 октября. Тогда выявили 12 126 инфицированных. Спустя сутки в стране выявили почти на 700 больных больше. Об этом свидетельствуют данные оперштаба.

За последние сутки в России выявлено 12 846 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 197 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 6 781 человек.



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Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 285 084 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 454 летальных исхода, выздоровели 1 016 202 человека.