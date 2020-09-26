Обнищавшие российские звезды экономят на прислуге

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Каждую звезду шоу-бизнеса окружает штат прислуги, которая обходится в миллионы рублей в месяц; потеряв доходы от коронавирусных ограничений, звёзды массово увольняют прислугу.

Можно сказать – это уже вторая волна увольнений. Первая была ещё весной, когда звёзды освободили от обязанностей по их обслуживанию прислугу, прослужившую у них не один год. Как правило, это были гости столицы из Украины, Белоруссии и Средней Азии. К сентябрю звезды наняли новую прислугу, чуть дешевле, но из жителей Москвы, Подмосковья и российских регионов. И вот теперь избавляются и от неё, пишет «Экспресс-газета». Элементарно, не хватает денег на оплату услуг технического персонала: домработница обходится порядка 75 000 рублей в месяц (часто плюсом – проживание и питание за счёт работодателя), личный водитель получает от 100 000, столько же – телохранитель, няня для ребёнка обойдётся в 85 000 рублей, и так далее. Интересно, что искавшая себе через объявления в соцсетях помощницу за 35 000 рублей в месяц Глюкоза подверглась нападкам и обвинениях чуть ли не в рабовладении, как от подписчиков, так и от коллег по шоу-бизнесу.

Как бы то ни было, многие звёзды теперь сами контролируют собственное расписание, готовят себе еду и ходят в магазины, не говоря уже о возне с детьми.

Напомним, 26 сентября Пелагея восхитила поклонников образом в народном стиле.