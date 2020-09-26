Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Обнищавшие российские звезды экономят на прислуге

сегодня 18:32

Фото из открытых источников

Каждую звезду шоу-бизнеса окружает штат прислуги, которая обходится в миллионы рублей в месяц; потеряв доходы от коронавирусных ограничений, звёзды массово увольняют прислугу.

Можно сказать – это уже вторая волна увольнений. Первая была ещё весной, когда звёзды освободили от обязанностей по их обслуживанию прислугу, прослужившую у них не один год. Как правило, это были гости столицы из Украины, Белоруссии и Средней Азии. К сентябрю звезды наняли новую прислугу, чуть дешевле, но из жителей Москвы, Подмосковья и российских регионов. И вот теперь избавляются и от неё, пишет «Экспресс-газета». Элементарно, не хватает денег на оплату услуг технического персонала: домработница обходится порядка 75 000 рублей в месяц (часто плюсом – проживание и питание за счёт работодателя), личный водитель получает от 100 000, столько же – телохранитель, няня для ребёнка обойдётся в 85 000 рублей, и так далее. Интересно, что искавшая себе через объявления в соцсетях помощницу за 35 000 рублей в месяц Глюкоза подверглась нападкам и обвинениях чуть ли не в рабовладении, как от подписчиков, так и от коллег по шоу-бизнесу.

Как бы то ни было, многие звёзды теперь сами контролируют собственное расписание, готовят себе еду и ходят в магазины, не говоря уже о возне с детьми.

Напомним, 26 сентября Пелагея восхитила поклонников образом в народном стиле.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

звезда

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

81484
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
75132
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
32373
«Мы с голоду помираем, а денег не присылают»: сибирячка пожаловалась на невыплату детских пособий
31806
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
29122
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
28064
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
25275
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса