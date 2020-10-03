Особо тяжкое преступление: Следственный комитет объявил в розыск подозреваемого в убийстве в Новосибирской области

Фото с сайта nsk.sledcom.ru

Следственные органы СКР по Новосибирской области разыскивают подозреваемого в убийстве; в совершении особо тяжкого преступления подозревается 48-летний мужчина.

В федеральный розыск объявлен подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления мужчина. Об этом сообщила пресс-служба СК по Новосибирской области.

«В производстве следственных органов Следственного комитета в Новосибирской области находится уголовное дело по факту совершения убийства. В настоящее время следователями СКР и сотрудниками уголовного розыска полиции проводится весь комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемого», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что подозреваемого зовут Казаков Дмитрий Геннадьевич 1972 года рождения.

«Следствие СКР обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении подозреваемого с убедительной просьбой сообщить данные сведения по телефонам дежурного по следственному управлению: 8(383)203-57-39 либо «02» (с мобильного 102)», – добавили в пресс-службе.

Напомним, 9 октября Следком опубликовал кадры следственного эксперимента, в котором обвиняемый в убийстве Арчибасова показал, как расправился с жертвой.