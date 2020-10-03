Отбросило на металлическое ограждение: жёсткое ДТП произошло в центре Новосибирска

Фото из группы "Вконтакте" "АСТ-54"

Две иномарки не поделили дорогу в центре Новосибирска; от удара один из автомобилей отбросило на металлическое ограждение.

Жёсткое ДТП произошло в Новосибирске ночью. На пересечении Красного проспекта и Коммунистической столкнулись два седана. Об этом сообщила группа «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

Уточняется, что дорогу не поделили Mercedes-Benz С-Klasse и Nissan Teana. От удара немецкий автомобиль отбросило на новое металлическое ограждение.

На фото видно последствия аварии. У немецкого автомобиля сильно повреждён бампер и вывернуто колесо. Ниссану повезло больше: треснуло зеркало бокового вида и немного помято крыло.

Инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков, рассказал, что в ДТП никто не пострадал.

Напомним, 9 октября после лобового ДТП водителей зажало в машинах.