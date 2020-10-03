Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Перекрыты дороги: на Левом берегу образовались огромные пробки

сегодня 12:10

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм и скриншоты с сайта "Яндекс.Карты"

Две дороги перекрыты в районе площади Маркса; из-за перекрытия образовались серьёзные пробки.

Две примыкающие к площади Маркса дороги перекрыли для проведения ярмарки. После этого начали образовываться пробки из десятков машин, которые пытаются объехать мероприятие. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Примечательно, что пробки появились и по улице Немировича-Данченко, не примыкающей к площади Маркса. Стоят проспект Маркса и улица Блюхера. Тем временем на площади Лысинского движение почти полностью сковано.

Движение на двух участках, ведущих к площади Маркса будет перекрыто до 16:00. Водителям стоит поискать пути объезда.

Напомним, на площади Маркса проходит ярмарка, в которой принимают участие 200 организаций.

Автор:
Денис Калин

0

Теги

пробки
перекрыли движение

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

81411
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
74970
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
32312
«Мы с голоду помираем, а денег не присылают»: сибирячка пожаловалась на невыплату детских пособий
31755
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
29063
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
28005
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
25238
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса