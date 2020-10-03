Перекрыты дороги: на Левом берегу образовались огромные пробки

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм и скриншоты с сайта "Яндекс.Карты"

Две дороги перекрыты в районе площади Маркса; из-за перекрытия образовались серьёзные пробки.

Две примыкающие к площади Маркса дороги перекрыли для проведения ярмарки. После этого начали образовываться пробки из десятков машин, которые пытаются объехать мероприятие. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Примечательно, что пробки появились и по улице Немировича-Данченко, не примыкающей к площади Маркса. Стоят проспект Маркса и улица Блюхера. Тем временем на площади Лысинского движение почти полностью сковано.

Движение на двух участках, ведущих к площади Маркса будет перекрыто до 16:00. Водителям стоит поискать пути объезда.

Напомним, на площади Маркса проходит ярмарка, в которой принимают участие 200 организаций.