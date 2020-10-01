Питьевая вода может привести к болезни

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Переизбыток употребления чистой воды в рационе может привести к отравлению организма; это носит название «питьевая болезнь».

Водяная интоксикация от непомерного употребления встречается куда реже, чем обезвоживание, но пренебрегать такой возможностью не стоит. «Рамблер.Здоровье» публикует материал как узнать о том, что у вас – «питьевая болезнь».

Она опасна для организма, нарушая водно-солевой баланс с разнообразными негативными последствиями. Например, возрастает нагрузка на почки, они перестают справляться со своей задачей. Как итог – падение концентрации соли, нарушение обменных процесс и отёк мозга и лёгких.

При «питьевой болезни» симптомы сходны с отравлением алкоголем: тошнота, нарушение координации движений, бессвязная речь. Ещё добавляются повышение артериального давления, жар или озноб, резкие изменения температуры тела, судороги, обмороки. Психологическое воздействие тоже есть – проявляются апатия и раздражительность. Наступает общая слабость.

Не стоит игнорировать эти симптомы и следует обратиться к врачам как можно быстрее.

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