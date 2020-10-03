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Погода в Новосибирске на 10 октября: снег с дождём

сегодня 05:37

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске холода продолжатся и в выходные; ожидается дождь и сильный ветер.

В субботу, 10 октября, в Новосибирске будет дождь со снегом. Такие данные приводит сайт Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, температура воздуха может достигать +4 градусов днём, а ночью возможно похолодание до нуля градусов. Скорость ветра составит 11 метров в секунду.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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