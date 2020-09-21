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Полностью эвакуирован гипермаркет в Новосибирске

сегодня 10:50

Фото из группы "Инцидент Новосибирск" в соцсети "Вконтакте"

Гипермаркет эвакуирован на Левом берегу Новосибирска; причина эвакуации неизвестна.

Гипермаркет «Лента» на Проезде Энергетиков, 9, эвакуирован. Из магазина вывели весь персонал. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».

Очевидец уточнил, что причина эвакуации неизвестна.

На фото, которое сделал очевидец, видно, что у гипермаркета собрались по одной машине «Скорой помощи», полиции и техника пожарных.

Подписчики группы предположили, что в гипермаркете проводятся учения. Некоторые вспомнили, как после звонков телефонных хулиганов в городе эвакуировали колледжи и суды.

Напомним, в сентябре здания Новосибирска эвакуировали из-за фейковых сообщениях о минировании.

Автор:
Денис Калин

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