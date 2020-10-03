Полторы тысячи домов на левом берегу Новосибирска оставили без света: причины "блэкаута" неизвестны

Фото из открытых источников

Почти 1500 домов в Новосибирске остались без света; электричество пропало у жителей Планового посёлка и района улицы Тульской.

1425 жилых домов на левом берегу Оби в Новосибирске остались без электричества из-за аварий, причины которых не установлены.

Отключение произошло в 14:30 и затронуло дома на улицах Тульская, Изыскателей, Тракторная, Социалистическая и нескольких прилегающих. В Кировском районе без света остались 486 домов. По данным муниципального портала, причина аварии не установлена, вернуть свет в дома в «РЭС» обещают к 17 часам.

Без света почти на весь день осталась и половина посёлка Плановый в Советском районе на ОбьГЭС. Электричество пропало в 949 домах.

ЧП по также неустановленной причине больше всего коснулась жителей улицы Барьерной, Универсальной, Часовой, Бердышева, Быстрой и нескольких соседних улиц. Вернуть электричество по плану должны к 17:30.

Напомним, на федеральной трассе "Байкал в Иркутской области сняли ограничения движения из-за непогоды.