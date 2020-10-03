Пробки начали сковывать площадь Маркса в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм и скриншот с сайта "Яндекс.Карты"

Несколько участков площади Маркса скованы пробками; перекрыта дорога.

Пробки начали образовываться на площади Маркса в Новосибирске. По примыкающей к ней улице Гвардейцев частично перекрыт проезд из-за ярмарки. О пробках свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Затруднения возникли у водителей, которые движутся по улице Покрышкина, Ватутина и Титова.

Сегодня, 10 октября, в 10:00 будет частично перекрыт проезд по улице Титова, примыкающей к площади, поэтому водителям стоит заранее обдумать пути объезда. Перекрытие продлится до 16:00.

Напомним, в ярмарке примут участие 200 организаций и предпринимателей.