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Раскрыты простые способы понять, что автомобиль – битый

сегодня 18:55

Фото из открытых источников

Есть интернет-ресурсы, обещающие проверку авто на битость; можно установить это визуально.

Издание «Autofuct» раскрыло нехитрые, но эффективные приёмы, которые помогут вам избежать покупки битого автомобиля. Так, если машина слишком блестит, скорее всего она была в ДТП. Ремонт как раз и пытаются скрыть блеском.

Обратите внимание на болты и крепления. «Родные» не отличаются друг от друга, в отличие установленных мастером при ремонте. Различия небольшие, но заметны даже невооружённым глазом.

Сравните маркировку на всех стёклах: индекс должен совпадать с таким же у модели автомобиля. Отметки на ремнях безопасности также должны совпадать с модельным годом автомобиля. Иначе, перед вами – битое авто.

Напомним, 9 октября эксперты рассказали, как подготовить авто к зиме.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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