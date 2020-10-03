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Роналду отказался соблюдать карантин и сбежал из "Ювентуса"

сегодня 20:28

Фото Global Look Press

Роналду отказался соблюдать карантин; форвард «Ювентуса» сбежал домой в Португалию.

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» отказался соблюдать карантин вместе с одноклубниками и покинул расположение команды в минувшие выходные. Об этом сообщает Football Italia.

Руководство «бьянконери» приняло решение поместить футболистов в «пузырь» в клубном отеле после выявления коронавируса у двух сотрудников «Ювентуса». 35-летний Роналду отказался оставаться вместе с остальными игроками: форвард опасался, что не сможет прибыть в расположение национальной команды, которой предстояло провести товарищеский матч с Испанией.

Вслед за португальцем отель Ювентуса покинули и другие футболисты, вызванные в свои сборные. В частности, речь идет о португальце Данило, аргентинце Паоло Дибале, колумбийце Хуан Куадрадо.

За последние сутки в России по данным оперативного штаба выявлено рекордное количество новых случаев коронавируса в 85 регионах страны — 12 846. Из них 26% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 197 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 6 781 человек.

Напомним, ученые выявили новые симптомы заражения коронавирусной инфекцией.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

карантин
Роналду

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