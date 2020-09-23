Российских спортсменов необходимо привить от коронавируса – министр спорта

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Новости о заболевании российских атлетов COVID-19 приходят чаще, чем хотелось бы; спортивное руководство страны предлагает поголовную вакцинацию.

Министр спорта России Олег Матыцин считает необходимым вакцинировать всех отечественных спортсменов от коронавируса, что поможет избежать распространения инфекции. Об этом пишет «Лента.ру».

Спортивный министр уверен, что прививка будет гораздо эффективнее, чем простое соблюдение профилактических мер и штрафы клубов и команд за их несоблюдение.

В настоящее время в России – свыше 1,2 млн человек, больных коронавирусом.

Напомним, 23 сентября коронавирус обнаружен у тридцати игроков клуба КХЛ.