Россия - Турция 11 октября в Лиге наций: где смотреть, прогнозы на матч, ставки букмекеров

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11 октября в Москве сборная России на «ВТБ Арене» примет Турцию в Лиге наций УЕФА; где смотреть, прогнозы, ставки букмекеров.

Товарищеские матчи уже отгремели, национальные футбольные сборные Европы получили возможность вспомнить наработки и улучшить взаимопонимание. Пришло время Лиги наций. В 3-й группе дивизиона в Лиги наций 11 октября сойдутся футболисты сборных России и Турции.

Встреча пройдёт на «ВТБ Арене», начало — в 21:45 мск. Игру покажут Первый телеканал и "Матч-Премьер". Большинство спортивных изданий будут вести текстовую онлайн-трансляцию.

После первых двух туров сборная России смогла выйти в единоличные лидеры своей группы. Сперва подопечные Станислава Черчесова смогли одолеть сборную Сербии, после чего переиграли и Венгрию. Победа в третьем поединке над Турцией сделает наш коллектив главным претендентом на повышение статуса и перехода в Лигу А. В грядущей встрече Россия является фаворитом поединка, но подходит к матчу на фоне поражения в товарищеской игре со Швецией (1:2).

Турецкая команда до этой встречи проиграла венграм и сыграла вничью с Сербией, сумев набрать в свой актив всего лишь одно очко. Поражение в поединке с Россией сделает ситуацию для гостей крайне сложной. Даже победы в оставшихся встречах отнюдь не гарантируют гостям выхода в Лигу А, поэтому гости будут пытаться добиться в этих играх максимального результата. В последнем поединке Турция сыграла в товарищеском поединке с Германией, сумев избежать поражений и выцарапав ничью «на флажке» — 3:3.

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.27. Успех Турции оценён букмекерами коэффициентом 3.81. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.25.

Напомним, сборная России проиграла в товарищеской игре со Швецией (1:2).