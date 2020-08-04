Россия находится среди стран – лидеров по количеству кибератак

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За последние три месяца программы – вымогатели атаковали россиян вдвое чаще; в общемировом рейтинге мы- на четвёртом месте.

Компания Check Point изучила статистику кибератак с помощью базы Threat Cloud. В России кибератак стало на 58% больше, чем три месяца назад. Наиболее популярными программами-вымогателями за это время стали Maze и Ryuk.

Россия в топ-5 по количеству кибер – атак на предпоследнем месте. Ниже нас – только Турция. Пальма первенства – у США, затем идут Индия и Шри-Ланка.

Нынешний год стал рекордным по урожаю программ – вымогателей, подтолкнула активность хакеров и пандемия коронавируса. Это связано с тем, что организуя удалённую работу, компании оставляли уязвимости в кибер-защите, поясняет Лотем Финкельстин, ведущий эксперт по анализу угроз Check Point. Он прогнозирует дальнейший рост кибер-атак и напоминает о необходимости отладить IT-безопасность.

Напомним, 4 августа хакеры продавали данные россиян, принявших участие в электронном голосовании по Конституции.