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Россиянам рассказали, как можно запросто сэкономить на ипотеке

сегодня 23:16

Фото pixabay.com

Раскрыт способ сэкономить на ипотеке; эксперты обратили внимание на разницу ставок между новостройками и вторичкой.

У россиян появилась возможность сэкономить на ипотеке. Способ сохранить деньги и не переплатить лишнего раскрыл руководитель пресс-службы федеральной компании «Этажи» Иван Камельских.

По его словам, из-за разницы между процентом по ипотеке и ставкой рефинансирования возможность сэкономить есть у тех, кто приобрел жилье до появления льготной ипотеки.

«Допустим, три года назад человек взял ипотеку под 10 процентов и хочет продать свою вторичку вместо рефинансирования. Ставки по рефинансированию стартуют от 7,4 процента годовых. А ипотека на новостройки — 6,5 процента. Мы весной считали разницу, когда ставка была 8,4 и когда 6,5 процента. По Тюменским ценам, человек мог взять от 10 до 12 квадратных метров, не меняя ежемесячного платежа», — сказал Камельских.

Также, как пишут СМИ, эксперт отметил, что продажа таких квартир выгодна не только собственникам, но и покупателям. Стороны хотят совершить сделку как можно быстрее из-за опасений, что льгота на ипотеку перестанет действовать.

"По этой причине продавцы идут на сильное снижение цены, чтобы успеть продать недвижимость", — резюмировал эксперт.

Напомним, новосибирским медикам стала доступна льготная ипотека.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

недвижимость
ипотека
льготная ипотека

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